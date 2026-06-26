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Отлагат Диамантената лига в Париж заради жегите?

  • 26 юни 2026 | 13:30
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Отлагат Диамантената лига в Париж заради жегите?

Префектурата в Париж поиска от организаторите отмяна на състезанията от Диамантената лига по лека атлетика, предвидени за тази неделя на стадион "Шарлети" във френската столица, заради горещините, предаде АФП. 

Ако организаторите откажат да се съобразят с тази препоръка, полицията ще действа твърдо и ще отмени силово турнира с издаден декрет. Освен лекоатлетическите състезания, препоръчано е отменяне също и на други масови събития - фестивала Солидейс и Марша на гордостта за хората от LGBTI общността. 

От полицията оправдават тази препоръка с изключително високите температури от 21 юни насам, които "поставят под изпитание спешната помощ и здравните учреждения". 

Префектът на полицията в Париж Патрис Фор вече забрани с декрет провеждането на спортни състезания и манифестации в града от 18 юни. Метеоролозите предвижат температури около 40 градуса в Париж през уикенда, което е с около 15 градуса над нормалните за сезона. 

Организаторите на Диамантената лига все още не са дали отговор, като продължават да правят реклама на събитието в социалните медии.  

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Снимки: Gettyimages

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