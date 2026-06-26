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Шведката Екман с една от най-значимите победи в кариерата си

  • 26 юни 2026 | 13:05
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Шведката Екман с една от най-значимите победи в кариерата си

Шведската атлетка Луиз Екман постигна една от най-значимите победи в кариерата си на турнира Brněnská Laťka Olympia в Бърно (Чехия) вчера. 29-годишната състезателка преодоля височина от 1.94 метра, за да спечели надпреварата в скока на височина, изпреварвайки световната сребърна медалистка Мария Зодзик от Полша.

Екман, която завърши на шесто място на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торен през март, продължава да демонстрира отлична форма и през летния сезон.

Постижението ѝ е само с 2 сантиметра по-ниско от личния ѝ рекорд, поставен в Банска Бистрица през февруари. Тази победа ѝ донесе важен успех срещу силни международни съпернички на състезанието от Сребърния континентален тур на Световната атлетика.

Разочарованата Зодзик трябваше да се задоволи с второто място след успешен опит на 1.90 метра, като изпревари по-малко опити американските атлетки Чарити Хуфнагел и Санаа Барнс, които си поделиха третата позиция.

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Снимки: Imago

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