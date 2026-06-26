Мюър ще бяга 5000 метра на Игрите на Британската общност в Глазгоу

Шотландската лекоатлетка Лора Мюър ще се състезава в дисциплината 5000 метра на предстоящите Игри на Британската общност в Глазгоу. Нейната цел е да бъде “възможно най-силна“ за големите първенства до Олимпийските игри през 2028 г.

33-годишната състезателка спечели златен медал за Шотландия на 1500 метра на Игрите през 2022 г. в Бирмингам, но тази дисциплина не е включена в програмата това лято.

Вместо да се състезава в бягането на една миля, което е най-близко до 1500 метра и в което държи британския рекорд, Мюър е решила да увеличи дистанцията.

“Надявам се, че участието в бягането на 5 километра ще подобри издръжливостта ми и ще ми помогне в дисциплината 1500 метра“, заяви тя пред BBC Шотландия.

“Дисциплината 1500 метра става все по-трудна и по-трудна, конкуренцията е изключително силна, така че просто искам да бъда възможно най-силна през следващите две години“, добави Мюър.

“Догодина имаме световно първенство, а през 2028 г. – Олимпийски игри, така че всичко това е част от по-голямата картина. Тази година е малко експериментална, за да видим как ще се развият нещата.“

Миналата седмица Мюър беше победена на 1500 метра на британския шампионат от своята сънародничка Сара Калвърт, която също ще бъде част от отбора на Шотландия за първите си Игри на Британската общност.

В състава са включени още олимпийският сребърен медалист Джош Кър, бившият световен шампион Джейк Уайтман, който миналата седмица спечели британската титла на 800 метра, и защитаващата титлата си на 10 000 метра от Игрите на Британската общност Ейлиш Макколган.

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