САЩ с чиста победа срещу Иран във VNL

Мъжкият национален отбор на САЩ постигна 5-а победа от началото на Волейболната Лига на нациите. Играчите на легендата Карч Кирали надиграха чисто Иран с 3:0 (25:23, 25:20, 31:29) във втория си двубой от турнира в Група 4 от втората седмица на Лигата, игран тази вечер пред около 1800 зрители в залата в Орлеан (Франция).

По този начин САЩ излезе начело в общото временно класиране на основната фаза на световната надпревара с 5 победи, 1 загуба и 15 точки. "Персите" са с 1 победа, 5 загуби и 5 точки в актива си. Утре (26 юни) американците почиват, а Иран ще играе с Япония от 18,00 часа българско време. Следващата среща на турнира за САЩ пък също срещу японци, но в събота (27 юни) също от 18,00 часа.

Опитният ветеран Матю Андерсън (2 блока и 1 ас) и Коул Хартке (1 ас) реализираха 18 и 17 точки за победата на САЩ.

За тима на Иран Али Хагхпараст приключи с 16 точки, а Али Хаджипур (2 блока и 1 ас) и Мортеза Шарифи се отчетоха с по 15 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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