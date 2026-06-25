Белгия с обрат срещу Китай в Лигата на нациите

Дебютантът Белгия постигна 3-а победа във Волейболната Лига на нациите при мъжете. Воденият от Емануеле Дзанини тим обърна и се наложи над Китай с 3:1 (26:28, 25:21, 25:21, 25:20) във втория си мач от турнира в Група 5 от втората седмица на Лигата, на който е домакин, игран тази вечер пред около 4000 зрители в залата в Гливице.

Така "червените дяволи" имат 3 победи, 3 загуби и 12 точки в общото временно класиране на основната фаза. Китай пък е със само 1 победа, 5 загуби и 4 точки. Утре (26 юни) първо китайците ще играят с Аржентина, а след това Белгия ще излезе срещу Германия. Мачовете са съответно от 17,30 и 21,00 часа българско време.

Ферре Регерс отново бе над всички и заби страхотните 38 точки (2 блока) за победата на Белгия. Самуел Фафшампс (2 блока) и Пиер Перен (2 блока) завършиха с 10 и 9 точки за успеха.

За Китай Бин Уан реализира 20 точки (1 ас), а Зи Хуа Уен и Ши Кун Пън (3 аса) се отчетоха с 14 и 12 точки, но и това не помогна за победа.

Снимки: volleyballworld.com

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