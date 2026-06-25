Украйна удари и Италия в Любляна

Волейболистите от националния отбор на Украйна записаха втора поредна и общо 4-а победа от началото на тазгодишната Лига на нациите. Воденият от Раул Лосано тим удари и разгроми световния шампион Италия с 3:0 (25:23, 25:19, 25:16) във втората си среща от турнира в Група 6 от втората седмица на Лигата, играна тази вечер пред едва около 500 зрители в зала "Арена Стожице" в Любляна (Словения).

Така украинците имат 4 победи, 2 загуби и 13 точки в общото временно класиране на основната фаза на надпреварата. "Скуадра адзура" пък е с 3 победи, 3 загуби и 10 точки в актива си. Утре (26 юни) първо Украйна ще излезе срещу Канада, а след това Италия ще играе с Бразилия. Мачовете са съответно от 17,30 и 21,00 часа българско време.

Олег Плотнитский (1 блок и 3 аса) и Васил Тупчий (2 блока и 1 ас) реализираха по 15 точки, а Дмитро Янчук добави още 14 точки (2 блока и 1 ас) за победата на Украйна.

За световните шампиони от Италия единственият с двуцифров актив беше Матиа Ботоло с 11 точки (1 блок).

Снимки: volleyballworld.com

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