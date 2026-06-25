България U18 отвя Молдова за 1 час на Балканиадата

Националният отбор по волейбол на България за юноши под 18 години започна по отличен начин участието си на Балканиадата в Подгорица (Черна гора). Тимът ни, воден от Мирослав Живков, победи Молдова с 3:0 (25:13, 25:9, 25:17) в първия си мач от предварителна група B на турнира.

Младите ни „лъвове“ записаха повече от категоричен успех, като не оставиха никакви шансове на съперника. Волейболистите ни доминираха изцяло в мача. И в трите части взимаха аванс, поддържаха го докрай и спечелиха срещата за 60 минути игра.

Началният удар бе основното оръжие на нашите, с което те разбиха посрещането на Молдова и на няколко пъти правиха солидни серии от точки. Особено впечатляващ момент бе предимство на този елемент във втория гейм. При резултат 12:9 в наша полза, Кристиян Косев застана на крайната линия и отбеляза 13 поредни сервиса, без да сгреши!

Неговото изпълнение затрудни максимално молдовците, а българските волейболисти отбелязаха 13 поредни точки, като затвориха гейма с 25:9.

Третият гейм също започна ударно, като Павел Дженев също направи серия от сервис, а България поведе със 7:1. Нашите поведоха с 21:12 и само известно отпускане в края на гейма доведе до повече точки за съперника.

Във втория си мач от група В, тимът на България среща Гърция, а двубоят е на 26 юни от 15:30 часа.

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