Франция с втора победа в Лигата на нациите след петгеймова драма срещу Иран

Олимпийският шампион Франция постигна едва втора победа от началото на Волейболна Лига на нациите при мъжете през тази година. Играчите на Андреа Джани се наложиха изключително трудно и драматично над Иран с 3:2 (25:21, 23:25, 25:21, 24:26, 17:15) в първия си мач от турнира в Група 4 от втората седмица на Лигата, на който са домакини игран тази вечер пред около 2800 зрители в залата в Орлеан.
Така "петлите" са с 2 победи, 3 загуби и 4 точки в общото временно класиране на основната фаза на световната надпревара. Иран е с 1 победа, 4 загуби и 5 точки в актива си. Днес (25 юни) първо "персите" ще играят срещу САЩ, а след това Франция ще излезе срещу Куба. Срещите са съответно от 18,00 и 21,30 часа българско време.
Матис Ено стана най-полезен за Франция с 24 точки (3 блока и 1 ас) за победата. Стефан Бойер (2 блока и 1 ас) и Тревор Клевено (1 блок) добавиха още 18 и 16 точки за успеха.
За тима на Иран Пория Хосейн реализира 20 точки (1 блок и 1 ас), а Али Хагхпараст завърши със 17 точки (3 аса), но и това не помогна.
Снимки: volleyballworld.comДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google