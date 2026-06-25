Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: МОНДИАЛ 2026, ЧЕХИЯ - МЕКСИКО
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Полша с драматичен пълен обрат срещу Белгия в Лигата на нациите

Полша с драматичен пълен обрат срещу Белгия в Лигата на нациите

  • 25 юни 2026 | 03:37
  • 192
  • 0
Полша с драматичен пълен обрат срещу Белгия в Лигата на нациите

Олимпийският вицешампион и настоящ победител във Волейболната Лига на нациите при мъжете Полша постигна изключително драматична 3-а победа в тазгодишното издание на световната надпревара. "Дружина полска" трябваше да прави пълен обрат от 0:2 до 3:2 (21:25, 23:25, 25:19, 28:26, 15:13) срещу дебютанта Белгия в първия си мач от турнира в Група 5 от втората седмица на Лигата, на който е домакин, игран тази вечер пред около 9500 зрители в залата в Гливице.

Така играчите на Никола Гърбич имат 3 победи, 2 загуби и 9 точки в общото временно класиране. Белгия пък е с 2 победи, 3 загуби и 6 точки. Утре (25 юни) първо белгийците ще играят с Китай, а след това Полша ще излезе срещу Турция. Мачовете са съответно от 17,30 и 21,00 часа българско време.

Бартломией Болаж стана най-резултатен за Полша с 24 точки (2 блока и 1 ас). Артур Шалпук реализира още 17 точки (4 блока и 1 ас) за победата.

За тима на Белгия Ферре Регерс заби страхотните 34 точки (1 блок и 2 аса). Сеппе Роти се отчете с 18 точки (4 блока), но и това не беше достатъчно за успеха.

Снимки: volleyballworld.com

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Вторият отбор на България с трета поредна загуба на турнира в Китай

Вторият отбор на България с трета поредна загуба на турнира в Китай

  • 24 юни 2026 | 22:49
  • 1092
  • 2
Аржентина с драматична първа победа във VNL

Аржентина с драматична първа победа във VNL

  • 24 юни 2026 | 22:32
  • 848
  • 0
Турция с лесна победа над Китай

Турция с лесна победа над Китай

  • 24 юни 2026 | 22:13
  • 1236
  • 0
САЩ без проблеми срещу Куба в Лигата на нациите

САЩ без проблеми срещу Куба в Лигата на нациите

  • 24 юни 2026 | 21:54
  • 1181
  • 0
Япония с 5 от 5 след успех над Сърбия

Япония с 5 от 5 след успех над Сърбия

  • 24 юни 2026 | 21:10
  • 2420
  • 0
Украйна изненада Бразилия в Любляна

Украйна изненада Бразилия в Любляна

  • 24 юни 2026 | 20:48
  • 2717
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бразилска самба при завръщането на Неймар тотално отчая Шотландия

Бразилска самба при завръщането на Неймар тотално отчая Шотландия

  • 25 юни 2026 | 03:01
  • 8257
  • 55
Чехия 0:0 Мексико, начало на мача (гледайте на живо)

Чехия 0:0 Мексико, начало на мача (гледайте на живо)

  • 25 юни 2026 | 03:36
  • 510
  • 1
Южна Африка 0:0 Южна Корея, пропуск на азиатците (гледайте на живо)

Южна Африка 0:0 Южна Корея, пропуск на азиатците (гледайте на живо)

  • 25 юни 2026 | 04:00
  • 320
  • 0
Мароко обърна Хаити в луд мач, но остана втори

Мароко обърна Хаити в луд мач, но остана втори

  • 25 юни 2026 | 01:00
  • 4488
  • 10
Швейцария приземи Канада и сложи край на домакинското предимство

Швейцария приземи Канада и сложи край на домакинското предимство

  • 24 юни 2026 | 23:56
  • 13279
  • 16
Босна удари Катар в мач номер 150 на Джеко и гледа смело към елиминациите

Босна удари Катар в мач номер 150 на Джеко и гледа смело към елиминациите

  • 25 юни 2026 | 00:00
  • 11650
  • 11