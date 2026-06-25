Полша с драматичен пълен обрат срещу Белгия в Лигата на нациите

Олимпийският вицешампион и настоящ победител във Волейболната Лига на нациите при мъжете Полша постигна изключително драматична 3-а победа в тазгодишното издание на световната надпревара. "Дружина полска" трябваше да прави пълен обрат от 0:2 до 3:2 (21:25, 23:25, 25:19, 28:26, 15:13) срещу дебютанта Белгия в първия си мач от турнира в Група 5 от втората седмица на Лигата, на който е домакин, игран тази вечер пред около 9500 зрители в залата в Гливице.

Така играчите на Никола Гърбич имат 3 победи, 2 загуби и 9 точки в общото временно класиране. Белгия пък е с 2 победи, 3 загуби и 6 точки. Утре (25 юни) първо белгийците ще играят с Китай, а след това Полша ще излезе срещу Турция. Мачовете са съответно от 17,30 и 21,00 часа българско време.

Бартломией Болаж стана най-резултатен за Полша с 24 точки (2 блока и 1 ас). Артур Шалпук реализира още 17 точки (4 блока и 1 ас) за победата.

За тима на Белгия Ферре Регерс заби страхотните 34 точки (1 блок и 2 аса). Сеппе Роти се отчете с 18 точки (4 блока), но и това не беше достатъчно за успеха.

Снимки: volleyballworld.com

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