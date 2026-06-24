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Аржентина с драматична първа победа във VNL

  • 24 юни 2026 | 22:32
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Аржентина с драматична първа победа във VNL

Волейболистите от националния отбор на Аржентина постигна много драматично първа победа в тазгодишната Лига на нациите. "Гаучосите" надделяха изключително трудно над Германия с 3:2 (25:21, 15:25, 25:15, 18:25, 15:13) в първия си двубой от турнира в Група 5 от втората седмица, игран тази вечер пред близо 4800 зрители в залата в Гливице (Полша).

Първи съдия на срещата беше най-изявеният български рефер в момента Ивайло Иванов.

По този начин Аржентина вече е с 1 победа, 4 загуби и 3 точки в общото временно класиране. Бундестимът пък е с 2 победи, 3 загуби и 6 точки. Утре (25 юни) и двата тима ще почиват, докато в петък (26 юни) първо аржентинците ще играят с Китай, а след това Германия с Белгия. Мачовете са съответно от 17,30 и 21,00 часа българско време.

Най-полезни за Аржентина станаха Лусиано Висентин (3 блока и 2 аса) и Херман Гомес (1 ас) с 19 и 17 точки за успеха.

За Германия Ерик Рьорс реализира 21 точки (2 аса), а Ян Бьомв (1 блок и 2 аса) и Тобиас Бранд (1 блок и 3 аса) приключиха с 18 и 16 точки, но и техните усилия се оказаха недостатъчни за победа.

Снимки: volleyballworld.com

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