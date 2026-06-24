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Турция с лесна победа над Китай

  • 24 юни 2026 | 22:13
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Турция с лесна победа над Китай

Националният отбор на Турция записа лесна 3-а победа в тазгодишната Волейболна Лига на нациите при мъжете. Воденият от Слободан Ковач тим би категорично Китай с 3:0 (25:16, 25:19, 25:21) в първата си среща от турнира в Група 5 от втората седмица на надпреварата, играна този следобед пред около 2200 зрители в залата в Гливице (Полша).

Така турците са с 3 победи, 2 загуби и 8 точки в общото временно класиране на основната фаза на Лигата. Китай е със само 1 победа, 4 загуби и 4 точки в актива си. Утре (25 юни) първо китайците ще играят с Белгия, а след това Турция ще излезе срещу домакините от Полша. Срещите са съответно от 17,30 и 21,00 часа българско време.

Над всички за Турция бе Адис Лагумджия с 18 точки (1 блок и 3 аса), а Гьокчен Юксел реализира още 15 точки (1 блок и 1 ас) за победата.

За Китай Зи Хуа Уен завърши с едва 8 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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