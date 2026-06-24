САЩ без проблеми срещу Куба в Лигата на нациите

Националният отбор на САЩ постигна 4-а победа от началото на Волейболната Лига на нациите при мъжете. Възпитаниците на легендата Карч Кирали биха без проблеми Куба с 3:0 (25:21, 25:21, 25:19) в първия си двубой от турнира в Група 4 от втората седмица на Лигата, игран тази вечер пред над 2800 зрители в залата в Орлеан (Франция).

САЩ е с 4 победи, 1 загуба и 12 точки в общото временно класиране на основната фаза. Кубинците пък остават на последното 18-о място в подреждането без победа до момента и една единствена спечелена точка. Утре (25 юни) американците ще играят срещу Иран, а Куба с домакините от Франция. Срещите са съответно от 18,00 и 21,30 часа българско време.

Най-резултатен за САЩ стана Джейк Хейнс с 14 точки (1 блок), докато Тори ДеФалко завърши с 10 точки (1 блок и 1 ас) за победата.

За тима на Куба единственият с двуцифров актив беше Хосе Исраел Масо с 11 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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