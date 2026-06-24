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Япония с 5 от 5 след успех над Сърбия

  • 24 юни 2026 | 21:10
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Япония с 5 от 5 след успех над Сърбия

Мъжкият национален отбор на Япония остава единственият непобеден тим в тазгодишната Волейболна Лига на нациите. Играчите на Лоран Тили надиграха доста трудно Сърбия с 3:1 (25:17, 25:15, 22:25, 25:16) в първия си мач от турнира в Група 4 от втората седмица на световната надпрева, игран този следобед пред около 2600 зрители в залата в Орлеан (Франция).

По този начин Япония е еднолично начело в общото временно класиране на основната фаза с 5 победи от 5 мача и 14 точки. Сръбската "репрезентация" е с 3 победи, 2 загуби и 9 точки. Утре (25 юни) и двама тима ще почиват, докато в петък (26 юни) японците ще играят с Иран, а Сърбия с Куба. Срещите са съответно от 18,00 и 21,30 часа българско време.

Ран Такахаши стана най-полезен за Япония с 22 точки (6 блока! и 2 аса) за победата. Юки Ишикава (1 ас) и Юджи Нишида се отчетоха с още 12 и 10 точки за успеха.

За сърбите Велико Машулович (1 блок и 1 ас) и Лазар Маринович завършиха с 16 и 14 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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