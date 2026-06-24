Верo постави нов европейски рекорд на 600 метра

Намиращата се в страхотна форма Одри Верo записа нов европейски рекорд в бягането на 600 метра по време на състезание в родната си Швейцария във вторник.

Верo, която на 15 юни стана третата най-бърза жена в историята на 800 метра с победата си над олимпийската шампионка Кийли Ходжкинсън в Стокхолм с време 1:53.98, отново демонстрира превъзходната си форма. Тя постигна време от 1:22.85 в рядко провежданата дисциплина.

Това е най-бързото време на 600 метра, регистрирано някога от европейска атлетка, подобрявайки предишния рекорд от 1:23.41, поставен от Ходжкинсън през 2023 г.

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Снимки: Imago