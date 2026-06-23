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  3. Министър Енчо Керязов с приветствие по повод Международния олимпийски ден

Министър Енчо Керязов с приветствие по повод Международния олимпийски ден

  • 23 юни 2026 | 10:43
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Министър Енчо Керязов с приветствие по повод Международния олимпийски ден

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов отправи приветствие по повод Международния олимпийски ден и Деня на българския олимпиец.

“Уважаеми български олимпийци, скъпи спортисти, треньори, спортни ръководители, деятели и приятели на спорта,

За мен е чест да Ви поздравя по повод Международния олимпийски ден и Деня на българския олимпиец!

На 23 юни отбелязваме деня, в който преди повече от 130 години се поставят основите на съвременното олимпийско движение, което е символ на стремежа към съвършенство, честната игра, уважението и приятелството между народите.

Днес изразяваме своята признателност към поколенията български олимпийци, които с талант, труд, дисциплина и непоколебим дух са прославяли България на най-големия спортен форум. Вашите успехи са част от националната памет и повод за гордост за цялото българско общество. Със своите постижения и поведение Вие утвърждавате ценностите на олимпизма и служите за пример на младите хора, които мечтаят да следват Вашия път.

Неслучайно тазгодишното послание на Международния олимпийски комитет е „Нека се движим“, а неговият акцент е „Можеш да го направиш“. Това е призив към всяко дете и всеки млад човек да повярва в собствените си възможности и да направи първата крачка към спорта и активния начин на живот. Защото зад всяко олимпийско отличие стоят години труд, постоянство и преодолени съмнения. Защото всяко голямо спортно постижение започва именно с тази първа крачка.

Министерството на младежта и спорта ще продължи да работи за развитието на спорта, за подкрепата на българските таланти и за създаването на повече възможности за децата да откриват радостта от движението и силата на спорта.

Пожелавам на всички български спортисти, треньори, ръководители и деятели на спорта здраве и нови успехи.

Честит Международен олимпийски ден и Ден на българския олимпиец!”, се казва в приветствието на министър Керязов.

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