Красимир Миронов: Половината ми живот мина в работа за русенския волейбол

Красимир Миронов е новият старши треньор на волейболния „Дунав“, стана ясно преди два дни. През изминалия сезон той беше помощник на Пламен Христов, но пък по-рано изведе отбора до промоция в Суперлигата. Миронов е шампион и носител на купата с „Лукойл Нефтохимик“ през 2007 година. Месеци по-късно пристигна в Русе, а вчера бе любезен да говори за читателите на „Утро“.

Красимир Миронов отново е старши треньор на Дунав (Русе)

- Г-н Миронов, в какво настроение поемате функциите на старши треньор?

- Нормално. Клубът въобще не ми е безразличен, най-малкото защото догодина ще отбележа 20 години от работата си във ВК „Дунав“. Половината от живота ми мина в Русе. Първо бях играещ треньор, после помощник, старши, помощник и пак старши. Обстановката ми е позната, тук съм като у дома си /Миронов е от Лом/.

- Защо отборът се представи толкова зле през отминалия сезон?

- Не искам да се връщам назад. Не бяхме чак толкова слаби, тимът направи и хубави мачове, но няма да се лъжем - резултатите не бяха задоволителни. Какво да коментирам след 20 мача със само една победа?

- В първите си думи казвате, че ще се опитате да направите силен и интересен отбор. Какво означава това?

- Означава да направим по-добър отбор. Няма да е лесно, на ако сме единни и се обединим, ще успеем. Иска ми се да привлечем волейболисти с манталитет на лидери. И понеже веднага ще ме питате дали имаме средства да се подсигурим с такива състезатели, ще избързам с отговора - ще се разпростираме според възможностите си. Водим разговори с определени състезатели. Когато договорите им станат факт, ще обявим имената на новите хора.

- Новакът в групата „Металург“ /Перник/ ангажира италиански треньор и прави ударна селекция.

- Щом бюджетът им разрешава, да правят каквото смятат за добре. По-важният въпрос за мене е какво ще направим ние.

- Ще запазите ли русенското ядро?

- Със сигурност.

- Договорът под наем на Симеон Добрев в „Нефтохимик“ приключи. Ще успеете ли го да задържите в „Дунав“?

- Надявам се. Ако получи по-изгодна оферта, няма как да го спрем. На практика ние се разделихме само с преотстъпените от „Берое“ момчета и с Александър Кордев.

- А как стои въпросът с основен реализатор като Алекс Николов?

- Не е тайна и не крием, че Алекс иска да опита с отбор в чужбина. Ще се радвам, ако остане при нас.

- Има ли някакъв светъл лъч като попълнение от школата?

- Реших отсега, че Кан Добруджан ще започне подготовка с мъжкия отбор. Той е продукт от школата. На 17 години е, висок е 2 метра, играе като централен блокировач. Смятам, че това момче има доста качества.

- Кога ще е първата тренировка?

- Към края на август, защото новото първенство ще започне на 23-25 октомври. И нещо ново - шампионатът вече ще се нарича „Уинбет-Суперлига“.

- Желаем ви успех!

- Благодаря!

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google