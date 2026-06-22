Спортен комплекс „Локомотив“ във Варна отвори врати след цялостно обновяване на базата

Строително-ремонтните дейности в Спортен комплекс „Локомотив“ във Варна завършиха и съоръжението е готово отново да посрещне спортните клубове, състезателите и младите таланти на града, съобщиха от пресцентъра на общината. Модернизираната база предлага по-добри условия за тренировки, по-висока енергийна ефективност и значително по-сигурна и функционална спортна среда.

Обновяването включва и трите основни спортни обекта в комплекса - закритият лекоатлетически комплекс, спортната зала „Димитър Нушев“ и залата за модерен петобой. Дейностите са реализирани със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). В края на януари тази година Общинският съвет в града одобри предоставянето на допълнителни средства за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в сградите на комплекса. Средствата бяха малко над 631 000 евро и са осигурени от бюджета на общината за тази година и са предназначени за съфинансиране на проекта, който се изпълнява по НПВУ.

Ремонтът на спортните бази обхвана всички ключови зони на комплекса и разрешава дългогодишни проблеми, свързани както с техническото състояние на базата, така и с условията за подготовка на спортистите. Сред основните дейности беше цялостното саниране на сградите чрез полагане на нова топлоизолация по фасадите и покривите. Изпълнена е и нова хидроизолация, с което са отстранени проблеми с течове и компрометирани участъци по покривните конструкции.

Напълно подменено е осветлението във всички зали с нови енергоспестяващи LED системи, които осигуряват по-добра осветеност на тренировъчните пространства и по-ниски експлоатационни разходи. Към всяка от сградите са изградени фотоволтаични системи за собствено потребление, които ще подпомогнат на електрозахранването на комплекса и ще допринесат за значително намаляване на разходите.

Съществена част от ремонта е и подмяната на дограмата в закрития лекоатлетически комплекс заедно с компрометираните метални носещи конструкции. Това беше дългогодишен проблем за базата, който пораждаше притеснения за безопасността при неблагоприятни атмосферни условия, каза директорът на Общинското предприятие "Спорт" Юрджан Ахмед, цитиран от пресцентъра на общината.

Извършена е и сериозна модернизация на отоплителните, вентилационните и климатичните системи. В лекоатлетическата зала са изградени изцяло нови, а в спортна зала „Димитър Нушев“ системата е значително подобрена, което осигурява много по-добра тренировъчна база за младите спортисти. Паралелно с техническите подобрения е извършено и цялостно вътрешно обновяване на спортните зали, тренировъчните пространства, съблекалните, помощните помещения и треньорските стаи.

В закрития лекоатлетически комплекс са изградени и допълнителни санитарни помещения. Специално внимание е отделено и на безопасността и достъпността, чрез изграждане на мълниезащитна инсталация, въведени противопожарни мерки и осигурена достъпна платформа за хора в неравностойно положение.

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Снимки: Sportal.bg