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  3. Тодор Михалев за пети за път е на финал на Световната купа по модерен петобой

Тодор Михалев за пети за път е на финал на Световната купа по модерен петобой

  • 22 юни 2026 | 15:05
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Тодор Михалев за пети за път е на финал на Световната купа по модерен петобой

Водещият български състезател по модерен петобой Тодор Михалев се класира за финала на Световната купа, който ще се проведе на 27 и 28 юни 2026 г. в Будапеща, Унгария.

Постижението е историческо, тъй като за Михалев това ще бъде пето участие на този престижен форум и затвърждава мястото на състезателя в световния елит на модерния петобой, се казва в съобщение на Българска федерация по модерен петобой във Фейсбук.

Междувременно от 19 до 21 юни Шумен беше домакин на Държавното първенство за момичета и момчета, до 11, 13 и 15 години. Тридневните вълнуващи надпревари предложиха изключителни спортни емоции. Младите таланти показаха невероятна форма, хъс за победа и истински отборен дух.

МОМЧЕТА

Възрастова група до 11 години

Индивидуално класиране:
Дорин Дашинов (Шампион 2)
Георги Бекиров (Шампион 2)
Валентин Стойнов (Шампион 2)

Отборно класиране:
Шампион 2 (Д. Дашинов, Г. Бекиров, В. Стойнов, Б. Генков)
Галата 2009 (К. Калоферов, Д. Великов, М. Нишанов, П. Славов)
Боляри 2009 (Г. Атанасов, Х. Енев, К. Ценин, И. Паргавелов)

Възрастова група до 13 години

Индивидуално класиране:
Иван Стойнов (Шампион 2)
Радослав Братоев (Галата 2009)
Дорин Дашинов (Шампион 2)

Отборно класиране:
Шампион 2 - 1 (И. Стойнов, Г. Бекиров, Д. Дашинов, А. Мерджов)
Галата 2009 - 1 (Р. Братоев, С. Иванов, Д. Ангелов, К. Калоферов)
Шампион 2 (Г. Тонев, М. Томов, С. Тодоров, К. Драгиев)

Възрастова група до 15 години

Индивидуално класиране:
Слав Илчев (Галата 2009)
Алекс Лазаров (Боляри 2009)
Мартин Петков (Диана)

Отборно класиране:
Галата 2009 - 1 (С. Илчев, Р. Братоев, Е. Нишанов)
Шампион 2 - 1 (И. Стойнов, А. Мерджов, Г. Гърков)
Диана (П. Джонгозов, М. Петков, С. Димов)

МОМИЧЕТА

Възрастова група до 11 години

Индивидуално класиране:
Мария Стоянова (Галата 2009)
Даяна Крушева (Боляри 2009)
Дея Узунова (Галата 2009)

Отборно класиране:
Галата 2009 (М. Стоянова, М. Манав, Д. Узунова, В. Маджарова)
Боляри 2009 (Д. Крушева, Р. Георгиева, Р. Паргавелова, В. Кърпачева)
Шампион 2 - 1 (Й. Семкова, А. Бекирова, Б. Маргаритова, В. Донева)

Възрастова група до 13 години

Индивидуално класиране:
Цветелина Коева (Боляри 2009)
Изабела Хамуде (Боляри 2009)
Изабела Грейс Белавесова (Галата 2009)

Отборно класиране:
Галата 2009 - 1 (И. Белавесова, М. Стоянова, Д. Цачева, С. Кръстева)
Боляри 2009 (Ц. Коева, И. Хамуде, Д. Крушева, Р. Георгиева)
Шампион 2 (Т. Чемишева, Н. Малинова, И. Паршева, Т. Тодорова)

Възрастова група до 15 години

Индивидуално класиране:
Цветелина Коева (Боляри 2009)
Димана Димова (Диана)
Радостина Куртакова (Олимпиец)

Отборно класиране:
Диана (С. Петкова, Д. Димова, К. Георгиева)
Олимпиец (Р. Куртакова, А. Първанова, К. Цонева)
Боляри 2009 (Ц. Коева, Й. Дражева, И. Хамуде)

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