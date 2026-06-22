Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Тадей Погачар: В по-добра форма съм от миналата година

Тадей Погачар: В по-добра форма съм от миналата година

  • 22 юни 2026 | 16:31
  • 450
  • 0
Тадей Погачар: В по-добра форма съм от миналата година

Словенският колоездач Тадей Погачар, който се цели в трета поредна и общо пета победа в Обиколката на Франция, заяви, че се намира в по-добра форма спрямо миналата година.

В неделя състезателят от тима на Обединените арабски емирства спечели Обиколката на Швейцария, което бе и последната проверка за него преди старта на Тур дьо Франс на 4 юли. Сега му предстои прибиране до Словения за няколко дни, след което той ще се отправи към Барселона, откъдето тази година ще стартира най-престижната колоездачна надпревара в света.

Тадей Погачар спечели колоездачната Обиколка на Швейцария при първото си участие
Тадей Погачар спечели колоездачната Обиколка на Швейцария при първото си участие

"Няма какво повече да добавям към подготовката си, може би ще погледна само някакви детайли за определени етапи", каза Погачар, цитиран от специализираното издание СайклингПроНет.

"Щастлив съм, че спечелих Обиколката на Швейцария, защото това ми бе цел отдавна. Освен това тази победа ми дава и допълнително самочувствие", добави той.

"Подготовката ми премина прекрасно. Свършихме много работа. В последния ден от лагера реших да направя едно изкачване, което пробвах и миналата година и на което бях дал много добро време. Тази година резултатът ми бе чувствително по-добър. Така че бих казал, че съм по-силен от миналата година", обясни Погачар.

Погачар спечели Обиколката на Франция през 2020, 2021, 2024 и 2025 година.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

БОК отбелязва Олимпийския ден с инициативи в София и Троян

БОК отбелязва Олимпийския ден с инициативи в София и Троян

  • 22 юни 2026 | 11:29
  • 479
  • 0
Елиза Чолакова спечели Световната купа по конен спорт на базата в Царацово

Елиза Чолакова спечели Световната купа по конен спорт на базата в Царацово

  • 21 юни 2026 | 20:34
  • 891
  • 0
Тадей Погачар спечели колоездачната Обиколка на Швейцария при първото си участие

Тадей Погачар спечели колоездачната Обиколка на Швейцария при първото си участие

  • 21 юни 2026 | 20:19
  • 2313
  • 1
15 медала за България във всички възрасти на турнир по бадминтон в Сърбия

15 медала за България във всички възрасти на турнир по бадминтон в Сърбия

  • 21 юни 2026 | 19:02
  • 676
  • 0
Паметник на олимпийския шампион Милен Добрев бе открит в родното му село Житница

Паметник на олимпийския шампион Милен Добрев бе открит в родното му село Житница

  • 21 юни 2026 | 18:16
  • 5215
  • 0
Сабльорите ни 14-ти на Европейското по фехтовка във Франция

Сабльорите ни 14-ти на Европейското по фехтовка във Франция

  • 21 юни 2026 | 12:32
  • 485
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Над 14 500 карти и над 145 000 евро в касата на ЦСКА - "червените": Съвсем скоро мечтата става реалност

Над 14 500 карти и над 145 000 евро в касата на ЦСКА - "червените": Съвсем скоро мечтата става реалност

  • 22 юни 2026 | 14:49
  • 13109
  • 107
Левски няма да пусне непродадените 254 карти за сектор "А" в продажба, ще разгледа всеки един случай индивидуално

Левски няма да пусне непродадените 254 карти за сектор "А" в продажба, ще разгледа всеки един случай индивидуално

  • 22 юни 2026 | 11:08
  • 20425
  • 63
Иван Иванов дебютира със загуба на "Уимбълдън"

Иван Иванов дебютира със загуба на "Уимбълдън"

  • 22 юни 2026 | 14:04
  • 15253
  • 21
Удар за Германия: Световното приключи за титуляр в селекцията на Нагелсман

Удар за Германия: Световното приключи за титуляр в селекцията на Нагелсман

  • 22 юни 2026 | 14:48
  • 11543
  • 7
Франция ще опита да си осигури място на елиминациите още тази нощ, Мбапе потрива ръце за нови голове

Франция ще опита да си осигури място на елиминациите още тази нощ, Мбапе потрива ръце за нови голове

  • 22 юни 2026 | 13:04
  • 2091
  • 4
Халф призна за преговори с Левски, но "сините" трябва да се преборят със Спартак (Москва) за подписа му

Халф призна за преговори с Левски, но "сините" трябва да се преборят със Спартак (Москва) за подписа му

  • 22 юни 2026 | 09:21
  • 18921
  • 18