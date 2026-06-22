Тадей Погачар: В по-добра форма съм от миналата година

Словенският колоездач Тадей Погачар, който се цели в трета поредна и общо пета победа в Обиколката на Франция, заяви, че се намира в по-добра форма спрямо миналата година.

В неделя състезателят от тима на Обединените арабски емирства спечели Обиколката на Швейцария, което бе и последната проверка за него преди старта на Тур дьо Франс на 4 юли. Сега му предстои прибиране до Словения за няколко дни, след което той ще се отправи към Барселона, откъдето тази година ще стартира най-престижната колоездачна надпревара в света.

Тадей Погачар спечели колоездачната Обиколка на Швейцария при първото си участие

"Няма какво повече да добавям към подготовката си, може би ще погледна само някакви детайли за определени етапи", каза Погачар, цитиран от специализираното издание СайклингПроНет.

"Щастлив съм, че спечелих Обиколката на Швейцария, защото това ми бе цел отдавна. Освен това тази победа ми дава и допълнително самочувствие", добави той.

"Подготовката ми премина прекрасно. Свършихме много работа. В последния ден от лагера реших да направя едно изкачване, което пробвах и миналата година и на което бях дал много добро време. Тази година резултатът ми бе чувствително по-добър. Така че бих казал, че съм по-силен от миналата година", обясни Погачар.

Погачар спечели Обиколката на Франция през 2020, 2021, 2024 и 2025 година.

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