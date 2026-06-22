Спортна фондация финансира събития за близо 10 000 деца за по-малко от четири месеца

За по-малко от 4 месеца след създаването си Фондация "Съвет за спортно развитие Пловдив" и нейният председател Иван Пашов подкрепиха спортни събития с участието на близо 10 000 деца, показва статистиката на спортните активности в Града под тепетата.

През изминалия уикенд фондацията съдейства финансово за организацията на Държавното първенство по Гимнастика за всички, организирано в зала "Сила" съвместно с Българската федерация по художествена гимнастика и СКХГ "Спартак". Само на това събитие участваха и присъстваха над 2300 деца и родители.

"Няма как човек да не се вълнува на такова красиво събитие. За мен и Фондация "Съвет за спортно развитие Пловдив" е чест и гордост, че за по-малко от 4 месеца след създаването си сме финансирали прояви с участието на близо 10 000 деца. Много е хубаво, когато човек повярва в хората. Правя го, защото цял живот съм бил спортист и милея за спорта. А виждам, че в голяма степен Общините абдикират и ни оставят да се оправяме сами. Но колаборацията между фондацията и клубовете върви много добре. И когато виждам толкова отдадени хора, няма как да не помагаме и занапред. Имаме известни проблеми с отделни институции, но за нас е важно да дадем равен старт на всички деца", каза Иван Пашов, който официално откри държавното първенство.

По време на церемонията беше прочетен и поздравителен адрес от президента на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева.

"Използвам случая да изкажа благодарност на целия екип за усърдието, работата на високо професионално ниво и нестихващият им ентусиазъм. Надявам се, както винаги да продължавате да поддържате висок спортен дух, професионализъм и вдъхновение! Пожелавам Вашето състезание да вдъхнови много млади спортисти по пътя към големите световни върхове", се казва в приветствието на Раева.

През миналия уикенд Иван Пашов и "Съвет за спортно развитие Пловдив" подкрепиха турнир по плуване, организиран от Плувен клуб Пловдив 2019 и турнир по модерни танци Детски спортен фестивал "Звезден старт" - Пловдив 2026, организиран от клуб "Фен 2011". В двата турнира участваха над 1500 деца

"Фондацията остава отворена за подкрепа на абсолютно всички спортни клубове и спортни събития в Пловдив. Ако организирате турнир, състезание или спортна инициатива, можете да разчитате на нашето съдействие и подкрепа - напълно безплатно, защото така развиваме спорта и даваме възможности за децата", казаха от организацията.

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