Елиза Чолакова спечели Световната купа по конен спорт на базата в Царацово

Елиза Чолакова стана най-младият ездач, завоювал Световна купа по конен спорт-прескачане на препятствия в България, съобщи Българска федерация по конен спорт. На едва 18 години, Елиза Чолакова с кон Юпитер успя да спечели най--важното изпитание Diamond Tour. Чолакова премина чисто през паркура с височина на препятствията до 155 см за време от 48.17 секунди на конна база "Фригопан", с. Царацово, Пловдив.

Британецът Чад Фелоус завоюва две призови места в изпитанието, като втори завърши с кон Песго Аделхейд Зет, а трети е с кон Крийвикуин Пърл.

Четвърти е Константин Ван Дам с кон VAYRIE, а Елиза Чолакова се нареди и пета в изпитанието с кон Янник PS.

Снимка: Българска федерация по конен спорт

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