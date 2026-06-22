Министър Керязов награди европейските шампионки Габриела и Стефани Стоеви

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов награди с почетни плакети европейските шампионки по бадминтон Габриела и Стефани Стоеви. Българските състезателки триумфираха с титлата на женския турнир на двойки на Европейското първенство в Уелва, Испания. В двубоя за златните медали сестри Стоеви победиха представителките на Турция Бенгису Ерчетин и Назлъджан Инджъ с 21:11, 21:17.

"Вие сте най-успешната европейска двойка в бадминтона и истинско вдъхновение за младите състезатели и децата, които тепърва навлизат в спорта. Вашите успехи са резултат от талант, упорит труд и постоянство. Убеден съм, че ще продължите да ни радвате с нови отличия. Нашата задача е да ви осигурим необходимите условия и спокойствие, за да сеподготвяте по най-добрия начин и да преследвате високите цели", каза министър Керязов.

Стефани Стоева и Габриела Стоева, които тренират под ръководството на Петя Неделчева, играха на седми пореден финал на Европейско първенство и завоюваха рекордна пета титла. Те имат общо седем медала от шампионатите на Стария континент – пет златни и два сребърни, както и две титли от Европейските игри.

Председателят на Българската федерация по бадминтон Володя Златев благодари за подкрепата от страна на Министерството на младежта и спорта и подчерта доброто партньорство между федерацията и държавата в развитието на този спорт. Той съобщи още, че България ще бъде представена от двама състезатели в турнирите по бадминтон на Младежките олимпийски игри в Дакар.

По време на срещата бяха обсъдени перспективите пред българския бадминтон и предстоящите международни състезания.

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