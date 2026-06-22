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Петкович защити Зидан

  • 22 юни 2026 | 16:56
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Алжир тренира преди втория си мач от световното първенство

Националният отбор на Алжир проведе тренировка на стадион в района на залива на Сан Франциско в неделя преди решаващия мач срещу Йордания на Световното първенство.

Старши треньорът Владимир Петкович защити своя вратар Люка Зидан и изрази увереността си в сина на футболната легенда Зинедин Зидан. „Всеки има право да допуска грешки. Имам пълно доверие в неговите способности“, каза Петкович преди втория мач от груповата фаза.

Вратарят Зидан беше подложен на критики след загубата с 0:3 от Аржентина в първия мач от турнира, в който Меси отбеляза хеттрик. И Йордания, и Алжир загубиха първите си мачове в група J и само една победа може да запази надеждите им за класиране в елиминационната фаза на турнира.

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