Тадей Погачар спечели колоездачната Обиколка на Швейцария при първото си участие

Словенският доминатор Тадей Погачар спечели днес във Виларс-сюр-Олон първата си Обиколка на Швейцария, като се наложи и в кралския планински етап, а това става две седмици преди старта на Обиколката на Франция.

Осем километра преди финала Погачар се измъкна сам и финишира със седем секунди преди французина Лени Мартинез.

В генералното класиране двукратният световен шампион завърши с повече от шест минути и половина преднина пред еквадореца Ричард Карапас. Чехът Матиас Вацек също се качи на подиума.

Това е 13-а победа през сезона за Тадей Погачар от 16 състезания.

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Снимки: Imago