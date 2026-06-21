Тадей Погачар спечели колоездачната Обиколка на Швейцария при първото си участие

Словенският доминатор Тадей Погачар спечели днес във Виларс-сюр-Олон първата си Обиколка на Швейцария, като се наложи и в кралския планински етап, а това става две седмици преди старта на Обиколката на Франция.
Осем километра преди финала Погачар се измъкна сам и финишира със седем секунди преди французина Лени Мартинез.
В генералното класиране двукратният световен шампион завърши с повече от шест минути и половина преднина пред еквадореца Ричард Карапас. Чехът Матиас Вацек също се качи на подиума.
Това е 13-а победа през сезона за Тадей Погачар от 16 състезания.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago