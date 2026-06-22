Дончич: Начинът, по който Йокич играе, е феноменален

Словенската суперзвезда Лука Дончич на Лос Анджелис Лейкърс събра хиляди хора в сръбската столица Белград по време на събитие с бранда Air Jordan. Попитан за важността на европейските играчи в НБА към днешна дата, той коментира: "Бих казал, че е заради страстта, която изпитваме към баскетбола и как живеем с нея. Мисля, че живеем за баскетбола и спорта".

Дончич подчерта и класата на сръбския център на Денвър Нъгетс Никола Йокич. "Когато гледам как играе Никола Йокич и когато играя срещу него, се чувствам страхотно. Шегуваме се малко, но начинът, по който играе, е феноменален. Той се представя невероятно", коментира словенецът пред сръбското издание Mozzart Sport.

Наскоро Лука Дончич потвърди, че ще пропусне предстоящите квалификации за Световното първенство по баскетбол.

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Снимки: Gettyimages