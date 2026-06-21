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  3. 15 медала за България във всички възрасти на турнир по бадминтон в Сърбия

15 медала за България във всички възрасти на турнир по бадминтон в Сърбия

  • 21 юни 2026 | 19:02
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15 медала за България във всички възрасти на турнир по бадминтон в Сърбия

Българските състезатели спечелиха 15 медала (6 златни, 1 сребърен и 8 бронзови) във всички възрасти от международния турнир по бадминтон в Нови Сад (Сърбия).

В надпреварата при 17-годишните Мария Попов стана шампионка на единично и на двойки девойки заедно с Мутиара Мандала (Англия).

Бронзови отличия на двойка завоюваха Антоанета Димитрова и Симай Мехмедова.

При 13-годишните България взе два златни и два бронзови медала, при 11-годишните - два бронзови, а при 9-годишните - два златни, един сребърен и два бронзови.

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