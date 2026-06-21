Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо: Испания - Саудитска Арабия
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Паметник на олимпийския шампион Милен Добрев бе открит в родното му село Житница

Паметник на олимпийския шампион Милен Добрев бе открит в родното му село Житница

  • 21 юни 2026 | 18:16
  • 613
  • 0
Паметник на олимпийския шампион Милен Добрев бе открит в родното му село Житница

Паметник на олимпийския шампион по вдигане на тежести Милен Добрев бе открит в родното му село Житница. Идеята за поставянето на паметника идва веднага след кончината на спортиста през 2015 г., но едва сега се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на отбраната, Община Калояново, местния бизнес и съпричастни граждани.

Миналата година, когато се навършиха десет години от кончината на Милен Добрев, жителите на селото се обединиха около идеята, че е крайно време да се направи нещо, за да възпоменат олимпийския шампион, каза за БТА кметът на село Житница Петя Станева.

Паметникът е дело на скулптора Николай Нинов и на Ивайло Иванов.

Специален гост на събитието бе Карлос Насар – олимпийски, трикратен световен и четирикратен европейски шампион, както и един от най-младите носители на световен рекорд във вдигането на тежести.

Монументът бе открит от сина на олимпийската легенда Кристиан Добрев и настоящия олимпийски шампион във вдигането на тежести Карлос Насар.

На събитието присъстваха още епископът на Софийско-пловдивския диоцез монсеньор Румен Станев, кметът на община Калояново Младен Кичев, зам.-кметът Мария Пиронкова, семейството на Милен Добрев, общински съветници, спортни клубове от общината и много жители и гости на Житница.

Снимки: Милко Петров

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Българският отбор на сабя за мъже се класира на 14-о място на Европейското първенство по фехтовка във Франция

Българският отбор на сабя за мъже се класира на 14-о място на Европейското първенство по фехтовка във Франция

  • 21 юни 2026 | 12:32
  • 417
  • 0
Двама българи достигнаха до четвъртфиналите на единично на турнир в Чехия

Двама българи достигнаха до четвъртфиналите на единично на турнир в Чехия

  • 20 юни 2026 | 14:55
  • 1057
  • 0
Българските състезатели постигнаха победи на международния турнир по бадминтон в Чехия

Българските състезатели постигнаха победи на международния турнир по бадминтон в Чехия

  • 20 юни 2026 | 07:01
  • 519
  • 0
Президентът на БФВТ Стефан Ботев обвини генералния секретар Марин Милашки в неправомерно изразходване на средства

Президентът на БФВТ Стефан Ботев обвини генералния секретар Марин Милашки в неправомерно изразходване на средства

  • 19 юни 2026 | 15:03
  • 1182
  • 1
Енчо Керязов: Подготвяме нов закон, за да няма повече казуси като този в шахмата

Енчо Керязов: Подготвяме нов закон, за да няма повече казуси като този в шахмата

  • 19 юни 2026 | 13:08
  • 2327
  • 3
Колоездачка е със счупена челюст след падане по време на Обиколката на Швейцария

Колоездачка е със счупена челюст след падане по време на Обиколката на Швейцария

  • 19 юни 2026 | 10:32
  • 704
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Испания 3:0 Саудитска Арабия, "ла фурия роха" се вихрят срещу "зелените соколи"

Испания 3:0 Саудитска Арабия, "ла фурия роха" се вихрят срещу "зелените соколи"

  • 21 юни 2026 | 18:59
  • 7588
  • 59
Драма, обрати и луда победа на България над Украйна в Лигата на нациите

Драма, обрати и луда победа на България над Украйна в Лигата на нациите

  • 21 юни 2026 | 09:56
  • 30977
  • 59
От Левски: Пътят към 10 000 абонаментни карти е съвсем близо!

От Левски: Пътят към 10 000 абонаментни карти е съвсем близо!

  • 21 юни 2026 | 10:09
  • 18078
  • 184
България тръгва с една промяна в групата за турнира от VNL в Любляна

България тръгва с една промяна в групата за турнира от VNL в Любляна

  • 21 юни 2026 | 19:10
  • 2345
  • 1
Тунис постави уникален антирекорд на световните първенства

Тунис постави уникален антирекорд на световните първенства

  • 21 юни 2026 | 10:32
  • 14850
  • 14
Нюкасъл отхвърли голяма оферта за Тонали

Нюкасъл отхвърли голяма оферта за Тонали

  • 21 юни 2026 | 09:44
  • 17270
  • 11