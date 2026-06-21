Паметник на олимпийския шампион Милен Добрев бе открит в родното му село Житница

Паметник на олимпийския шампион по вдигане на тежести Милен Добрев бе открит в родното му село Житница. Идеята за поставянето на паметника идва веднага след кончината на спортиста през 2015 г., но едва сега се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на отбраната, Община Калояново, местния бизнес и съпричастни граждани.

Миналата година, когато се навършиха десет години от кончината на Милен Добрев, жителите на селото се обединиха около идеята, че е крайно време да се направи нещо, за да възпоменат олимпийския шампион, каза за БТА кметът на село Житница Петя Станева.

Паметникът е дело на скулптора Николай Нинов и на Ивайло Иванов.

Специален гост на събитието бе Карлос Насар – олимпийски, трикратен световен и четирикратен европейски шампион, както и един от най-младите носители на световен рекорд във вдигането на тежести.

Монументът бе открит от сина на олимпийската легенда Кристиан Добрев и настоящия олимпийски шампион във вдигането на тежести Карлос Насар.

На събитието присъстваха още епископът на Софийско-пловдивския диоцез монсеньор Румен Станев, кметът на община Калояново Младен Кичев, зам.-кметът Мария Пиронкова, семейството на Милен Добрев, общински съветници, спортни клубове от общината и много жители и гости на Житница.

Снимки: Милко Петров

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