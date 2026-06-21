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  3. Българският отбор на сабя за мъже се класира на 14-о място на Европейското първенство по фехтовка във Франция

Българският отбор на сабя за мъже се класира на 14-о място на Европейското първенство по фехтовка във Франция

  • 21 юни 2026 | 12:32
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Българският отбор на сабя за мъже се класира на 14-о място на Европейското първенство по фехтовка във Франция

Българският отбор на сабя за мъже се класира на 14-о място на Европейското първенство по фехтовка в Антони (Франция).

Тодор Стойчев, Калоян Пешев, Димитър Райкин и Никола Меицов излязоха в първия кръг от елиминациите срещу Полша и след мач, изпълнен с много емоции отстъпиха с 39:45. В срещите за разпределение на местата от 9-о до 16-о фехтовачите отстъпиха пред Азербайджан с 42:45, след като си разменяха водачеството на няколко пъти. След това победиха Швеция с 45:16 и в последната си среща от Европейското първенство отстъпиха пред Великобритания с 34:45. Така Стойчев, Пешев, Райкин и Меицов завършиха турнира на 14-а позиция, съобщават от БФ Фехтовка.

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