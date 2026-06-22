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В Бенковски уточниха всичко

  • 22 юни 2026 | 13:14
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В Бенковски уточниха всичко

На 7 юли, Бенковски (Исперих) дава ход на подготовката си за новия сезон на Североизточната Трета лига. В хода на тренировъчния процес ще се проведат приятелски срещи. Седмица преди началото на първенството, отборът ще изиграе двубой от първия кръг на турнира за купата на Аматьорската футболна лига.

Програмата за мачовете:

25 юли: Бенковски (Исперих) – Септември (Драгоево)

1 август: Бенковски (Исперих) – ФК Девня

8 август: Бенковски (Исперих)Светкавица 2014 (Търговище)

15 август – купа на АФЛ: Бенковски (Исперих) – жребий ще определи съперника

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