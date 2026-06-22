Вълнуващи футболни емоции на Мондиал 2026

Фен зоната на Betano очаква своите посетите през целия период на турнира в Амфитеатър, Каньон Парк в столичния ж.к. Младост 1. Феновете ще могат да усетят футболната емоция по най-реалистичен начин, гледайки мачовете на живо в приятна атмосфера и на внушителен LED екран благодарение на амфитеатралното разположение в зоната на Betano. За всички гости са предвидени различни активности и турнири с награди, забавни игри и много изненади. Фен зоната ще предложи и лятно кино с футболна тематика, както и специална зона за храни и напитки, където феновете ще модат да се насладят на освежаващи напитки и селекция от вкусни изкушения.

Зоната на Betano е с безплатен вход и ще бъде отворена до финала на Световното на 19 юли. „Радваме се, че отново ще дадем възможност на футболните фенове в България да бъдат част от атмосферата на 2026 FIFA World Cup и да преживеят турнира по начин, който максимално доближава усещането от най-големите футболни сцени в света, независимо къде се намират. Подготвили сме редица изненади както в онлайн платформата ни, така и чрез активации на живо, с които да направим това лято още по-вълнуващо за футболната общност“, коментира Цветин Йорданов, Мениджър на Kaizen Gaming за България.

Потребителите на онлайн платформата на Betano, също ще могат да гледат мачовете чрез livestream и да имат достъп до най-новите актуализации и резултати 24/7. В новата си рекламна кампания за 2026 FIFA World Cup под мотото „Повярвай и ще стане“, Betano пресъздава именно тази неподправена и и истинска футболната страст, която сплотява хората по целия свят. Създадена от Wieden+Kennedy в Саo Пауло (Бразилия), кампанията проследява самотен герой, който бяга от изкуствeния свят на футболната видеоигра, за да изпита интензивността, напрежението и колективната емоция на истинското Световно първенство.

На фона на нова интерпретация на песента Мr. Lonely, клипът показва, че страстта към футбола е твърде силна, за да бъде симулирана и може да бъде почувствана само чрез реалната игра.

В България кампанията ще обхване дигиталните канали на Betano и ще бъде активна през целия период на турнира. „Световното първенство по футбол на FIFA e върховният символ в света на спорта и като глобална компания, ние искахме да отговорим на тази амбиция. Нашата цел бе да пресъздадем неподправената, колективна емоция да бъдеш футболен фен – чувство, толкова силно, че надхвърля дори най-усъвършенстваната дигитална симулация. Новият клип затвърждава глобалната ни платформа “Believing Makes it Real”, позиционирайки Betano в сърцето на най-истинските моменти в спорта“, - коментира Пабло Пуертас, глобален маркетинг директор на Кaizen Gaming – Betano.

Повече от седмица след старта на Мондиал 2026, светът е затаил дъх в очакване на следващия голям шампион. Турнирът предлага зрелищни срещи между най-силните футболни отбори в света, като за пръв път в историята на FIFA, Световното първенство по футбол 2026 се провежда в три държави – САЩ, Мексико и Канада, и включва цели 48 национални отбора. Откриващите мачове започнаха със силна заявка от страна на доказаните имена в световния футбол. Мексико даде старт на Световното с победата над Южна Африка с 2:0; Аржентина отбеляза 3:0 срещу Алжир, а Германия затвърди позициите си със 7-голова победа срещу Кюрасао. Изненадите и обратите в турнира тепърва предстоят, но едно е сигурно – Мондиал 2026 няма да ни остави равнодушни, обещавайки вълнуващи мачове, неочаквани попадения и красива футболна игра.

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