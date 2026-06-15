Шефът на световното гребане похвали Пловдив като организатор

Президентът на Световната федерация по гребане Жан-Кристоф Ролан не скри удовлетворението си от условията, които Пловдив е предоставил на отборите и състезателите по време на състезанието от Световната купа . Той присъства на надпреварата, която се проведе от 12 до 14 юни в града под тепетата.

"Винаги е огромно удоволствие за Световното гребане да се връща в Пловдив. Това е място, на което гребането има възможно най-добрите условия. И тази година ще бъдем тук два пъти. Първо за Световната купа, която току що приключи и беше фантастично състезание. Страхотни гонки, добри условия. Много съм доволен, че състезателите също са изключително щастливи от втората Световна купа. Нямам търпение да се върнем отново в Пловдив през август, когато ще се проведе друго страхотно състезание – Световното първенство за юноши и девойки до 19 години", заяви Ролан след края на Световната купа.

„В Пловдив има отличен гребен канал, много опитен Организационен комитет, защото често се провеждат големи състезания. В същото време знаем, че имате амбиция да подобрявате условията – например да ремонтирате сградите, които започват малко да остаряват. Имате и проект за успоредно водно трасе, който е на хартия от много години. Да се надяваме в един момент да се осъществи. Ние сме оптимисти за бъдещето, но има работа, която трябва да се свърши“, каза още президентът на Световната федерация по гребане.

През тази година Пловдив ще приеме и Световното първенство по гребане за юноши, което ще се проведе от 6 до 9 август отново на Гребната база в града.

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