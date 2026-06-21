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Турция би Китай след петгеймова драма в Лигата на нациите

  • 21 юни 2026 | 22:57
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Турция би Китай след петгеймова драма в Лигата на нациите

Световният вицешампион Турция завърши с много драматична победа втората седмица в тазгодишната Волейболна Лига на нациите при жените. Момичетата на Даниеле Сантарели излъгаха коравия тим на Китай след петгеймова драма с 3:2 (25:21, 26:28, 23:25, 25:16, 15:12) в последния мач от турнира в Група 4 на Лигата, на който бяха домакини, игран тази вечер пред над 11 000 зрители в залата в Анкара.

По този начин Турция е на 6-о място в общото временно класиране на основната фаза на Лигата с 6 победи, 2 загуби и 15 точки. Китай е 8-а с 5 победи, 3 загуби и 14 точки в актива си.

Над всички за Турция бе звездата Мелиса Варгас със страхотните 36 точки (3 блока и 4 аса) за победата. Илкин Айдън (1 блок) и Шинийд Джак Късал (1 блок и 1 ас) приключиха с още 13 и 12 точки за успеха.

За тима на Китай капитанът Сянгю Гон реализира 22 точки (2 аса), докато Юшан Жуан (1 блок) и Син Тан завършиха с 14 и 12 точки, но и това не беше достатъчно за победата.

Снимки: volleyballworld.com

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