Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо: Мондиал 2026, Белгия - Иран
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Нидерландия без проблеми срещу Тайланд

Нидерландия без проблеми срещу Тайланд

  • 21 юни 2026 | 21:20
  • 434
  • 0
Нидерландия без проблеми срещу Тайланд

Националният отбор на Нидерландия приключи с лесна победа втората седмица в тазгодишната Лига на нациите. "Лалетата" биха без проблеми домакините от Тайланд с 3:0 (25:23, 25:22, 25:15) в последния двубой от турнира в Група 6 на Лигата, играна този следобед пред близо 6000 зрители в зала "Хуамарк" в Банкок.

По този начин Нидерландия е на 9-о място в общото временно класиране на основната фаза на световната надпревара с 4 победи, 4 загуби и 12 точки. Полша пък е 14-а позиция със само 2 победи, 6 загуби и 9 точки.

Йолийн Кнолема стана най-полезна за Нидерландия с 19 точки (1 блок), а Елес Дамбринк се отчете с 12 точки (1 блок и 1 ас) за победата.

За домакините от Тайланд единствено звездата на тима Пимпичая Кокрам завърши с двуцифров актив - 16 точки (1 блок и 1 ас).

Снимки: volleyballworld.com

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Италия с бърза победа срещу Япония във VNL

Италия с бърза победа срещу Япония във VNL

  • 21 юни 2026 | 16:50
  • 1375
  • 0
Канада с драматична победа над Полша в Лигата на нациите

Канада с драматична победа над Полша в Лигата на нациите

  • 21 юни 2026 | 16:24
  • 1653
  • 0
Добриана Рабаджиева и Сам Деру станаха родители

Добриана Рабаджиева и Сам Деру станаха родители

  • 21 юни 2026 | 15:44
  • 2995
  • 2
Белгия излъга Франция след обрат във VNL

Белгия излъга Франция след обрат във VNL

  • 21 юни 2026 | 15:44
  • 1154
  • 0
Чехия със страхотен обрат срещу Доминиканската република

Чехия със страхотен обрат срещу Доминиканската република

  • 21 юни 2026 | 14:59
  • 1084
  • 0
Пирин обяви трето ново попълнение

Пирин обяви трето ново попълнение

  • 21 юни 2026 | 13:28
  • 1343
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

На почивката: Белгия 0:0 Иран

На почивката: Белгия 0:0 Иран

  • 21 юни 2026 | 22:00
  • 5067
  • 31
Испания се реваншира за лошото начало и разби Саудитска Арабия за едно полувреме

Испания се реваншира за лошото начало и разби Саудитска Арабия за едно полувреме

  • 21 юни 2026 | 20:59
  • 27196
  • 166
България разби Северна Македония в Самоков

България разби Северна Македония в Самоков

  • 21 юни 2026 | 20:42
  • 8432
  • 4
ЦСКА 1948 вез скалпа на още един шампион, "черевните" бележат от 40 метра и с петички

ЦСКА 1948 вез скалпа на още един шампион, "черевните" бележат от 40 метра и с петички

  • 21 юни 2026 | 20:47
  • 13070
  • 21
Драма, обрати и луда победа на България над Украйна в Лигата на нациите

Драма, обрати и луда победа на България над Украйна в Лигата на нациите

  • 21 юни 2026 | 11:56
  • 36943
  • 68
България тръгва с една промяна в групата за турнира от VNL в Любляна

България тръгва с една промяна в групата за турнира от VNL в Любляна

  • 21 юни 2026 | 19:10
  • 9046
  • 11