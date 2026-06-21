Нидерландия без проблеми срещу Тайланд

Националният отбор на Нидерландия приключи с лесна победа втората седмица в тазгодишната Лига на нациите. "Лалетата" биха без проблеми домакините от Тайланд с 3:0 (25:23, 25:22, 25:15) в последния двубой от турнира в Група 6 на Лигата, играна този следобед пред близо 6000 зрители в зала "Хуамарк" в Банкок.

По този начин Нидерландия е на 9-о място в общото временно класиране на основната фаза на световната надпревара с 4 победи, 4 загуби и 12 точки. Полша пък е 14-а позиция със само 2 победи, 6 загуби и 9 точки.

Йолийн Кнолема стана най-полезна за Нидерландия с 19 точки (1 блок), а Елес Дамбринк се отчете с 12 точки (1 блок и 1 ас) за победата.

За домакините от Тайланд единствено звездата на тима Пимпичая Кокрам завърши с двуцифров актив - 16 точки (1 блок и 1 ас).

Снимки: volleyballworld.com

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