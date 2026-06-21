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Германия нанесе първа загуба на Бразилия в Лигата на нациите

  • 21 юни 2026 | 21:04
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Германия нанесе първа загуба на Бразилия в Лигата на нациите

Женският национален отбор на Германия постигна 3-а победа от началото на тазгодишната Волейболна Лига на нациите и в същото време нанесе първа загуба на непобедения до момента тим на Бразилия. Бундестимът надделя изключително драматично и трудно над "Селесао" с 3:2 (26:24, 28:26, 15:25, 19:25, 16:14) в последната си среща от турнира в Група 4 от втората седмица, играна този следобед пред над 1200 зрители в залата в Анкара (Турция).

Германия е на 11-о място в общото временно класиране на основната фаза на Лигата с 3 победи, 5 загуби и 11 точки. Бразилия пък е на втора позиция със 7 побед, 1 загуба и 20 точки, с колкото е и новият лидер САЩ, но с по-добро геймово съотношение.

Най-резултатни за Германия станаха Пиа Тимер (1 ас) и Роми-Айлин Яцко (4 блока) съответно с 16 и 14 точки за победата.

За тима на Бразилия Ана Кристина де Соуса (1 блок и 2 аса) и Хелена Хьонген приключиха с по 21 точки, но и техните усилия не бяха достатъчни за успеха.

Снимки: volleyballworld.com

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