Президентът на Цървена звезда обясни ситуацията с един от най-важните играчи на отбора

Джордан Нвора ще остане в Цървена звезда въпреки трансферния интерес от страна на Апоел Тел Авив. Президентът на клуба Желко Дърчелич заяви, че резултатният реализатор не се продава това лято.

Нвора изигра абсолютно звезден сезон 2025/26 за Цървена звезда. Пристигайки от Анадолу Ефес след първия си сезон в европейския баскетбол, крилото направи истинско шоу в нападение, записвайки средно по 16.9 точки, 4.4 борби и 1.6 асистенции на мач в 34 срещи от Евролигата, като прекарваше на паркета средно по 27 минути.

Силният сезон на Нвора не остана незабелязан от други отбори, най-вече от игралия у нас голяма част от домакинските си мачове в Евролигата през нилания сезон Апоел Тел Авив.

Както първоначално съобщи Sport 5, а впоследствие потвърди и Meridian Sport, Апоел се е опитал да привлече Nwora и е бил готов да плати значителна сума за откупуването на гарда на Звезда.

"Много отбори се обадиха, но Нвора не се продава", заяви лаконично Дърчелич пред Meridian.

По-рано през сезона босът сподели, че Нвора, заедно с Джаред Бътлър, имат договор за следващия сезон, като единствената клауза за напускане е свързана с евентуални оферти от НБА.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago