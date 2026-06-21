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Олимпиакос се раздели с още един от стълбовете в състава си през последните години

  • 21 юни 2026 | 14:53
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Олимпиакос се раздели с още един от стълбовете в състава си през последните години

След пет сезона, изпълнени с трофеи, Олимпиакос официално обяви раздялата си с центъра Мустафа Фал. Престоят на французина в Пирея бе белязан от спечелването на четири титли на Гърция и триумф в Евролигата през 2026 г.

Олимпиакос потвърди края на сътрудничеството си с френския баскетболист Мустафа Фал, слагайки точка на петгодишния им съвместен път.

Центърът се присъедини към "червено-белите" през лятото на 2021 г. и бързо се превърна в ключова фигура в предната линия на треньора Йоргос Барцокас. Той допринесе със своя ръст, защита под коша, умения за подаване от високия пост и изключителна ефективност в близост до ринга.

"Мус, благодарим ти за всичко, което даде на този клуб", написаха от Олимпиакос в прощалното си съобщение. "Винаги ще бъдеш част от семейството на Олимпиакос", добавя шампионът на Гърция и Европа.

По време на престоя си в Пирея Фал помогна на отбора да спечели четири шампионски титли на Гърция, три Купи на Гърция, четири Суперкупи на страната и титлата в Евролигата през 2026 г.

Фал се утвърди и като един от най-ефективните играчи под коша в Евролигата. През сезон 2023/24 той оглави класацията по успеваемост при стрелба за две точки със 78,9%.

Последният период на Фал в Олимпиакос беше силно повлиян от разкъсване на пателарното сухожилие.

Френският център получи тежка контузия в коляното по време на финалите на гръцкото първенство през юни 2025 г., която го остави извън игра почти през целия следващ сезон.

Въпреки този тежък момент, от Олимпиакос изтъкнаха неговия характер и решителност, отбелязвайки, че той е останал уважавана фигура в съблекалнята и обичан от феновете на клуба.

Преди да се присъедини към Олимпиакос, 34-годишният Фал е играл в Евролигата с отбора на АСВЕЛ Вильорбан, а кариерата му включва престои във Франция, Турция и Русия.

На позицията център към този момент Олимпиакос разполага с три отлични опции - Никола Милутинов, Тайрик Джоунс и Донта Хол.

Наскоро Олимпиакос се раздели и с друг от стълбовете в състава и ротацията на Барцокас в последните години - американското тежко крило Алек Питърс.

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Снимки: Imago

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