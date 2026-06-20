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Мондиал 2026: Нидерландия - Швеция
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Матеуш Пшибилко приключва своята състезателна кариера

  • 20 юни 2026 | 19:21
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Матеуш Пшибилко приключва своята състезателна кариера

Бившият европейски шампион в скока на височина Матеуш Пшибилко е прекратил кариерата си в леката атлетика, съобщиха от клуба му Байер Леверкузен в събота. Официалното сбогуване на 34-годишния германец с публиката е насрочено за по-късно през деня на състезание в град Есен.

Пшибилко триумфира с европейската титла през 2018 година в Берлин с личен рекорд от 2,35 метра. В същия сезон спечели и бронзов медал от Европейското първенство на закрито.

В следващите години германският състезател претърпя няколко контузии и изявите му не бяха толкова успешни.

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