Матеуш Пшибилко приключва своята състезателна кариера

Бившият европейски шампион в скока на височина Матеуш Пшибилко е прекратил кариерата си в леката атлетика, съобщиха от клуба му Байер Леверкузен в събота. Официалното сбогуване на 34-годишния германец с публиката е насрочено за по-късно през деня на състезание в град Есен.

Пшибилко триумфира с европейската титла през 2018 година в Берлин с личен рекорд от 2,35 метра. В същия сезон спечели и бронзов медал от Европейското първенство на закрито.

В следващите години германският състезател претърпя няколко контузии и изявите му не бяха толкова успешни.

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