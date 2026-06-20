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  3. Кузманов не оказа съпротива на украинец на полуфиналите в Самобор

Кузманов не оказа съпротива на украинец на полуфиналите в Самобор

  • 20 юни 2026 | 13:49
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Кузманов не оказа съпротива на украинец на полуфиналите в Самобор

Българинът Димитър Кузманов отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира на клей в Самобор (Хърватия) с награден фонд 30 000 долара.

Четвъртият поставен Кузманов загуби от Никита Мащаков (Украйна) с 2:6, 1:6 в двубой, продължил час и 36 минути игра.

Българският тенисист допусна ранен пробив в началото на двубоя и изостана с 1:3. Той намали за 2:3, но последва нова серия от три успешни гейма за Мащаков, който взе първия сет с 6:2.

Събитията се повториха и във втората част. Украинецът поведе с 2:0 след пробив в първия гейм, Димитър Кузманов направи резултата 1:2, но после Никита Машаков спечели четири поредни гейма, а с това и мача след 6:1.

Сега за Кузманов предстои участие на турнир от серията "Чалънджър" в Пловдив, където ще стартира от основната схема.

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