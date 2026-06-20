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Вижте скандалното интервю на Корентен Муте, заради което отнесе глоба

  • 20 юни 2026 | 12:57
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Вижте скандалното интервю на Корентен Муте, заради което отнесе глоба

Корентен Муте бе глобен с 30 000 паунда заради непристойно поведение по време на турнира в Куинс.

Френският тенисист използва нецензурната дума „F*ck“ в интервю на живо за BBC и незабавно получи предупреждение да се въздържа от подобни изрази. Вместо да се съобрази с отправената забележка, Муте повтори думата още няколко пъти. В края на разговора той напълно пренебрегна последния въпрос на репортера и продължи да провокира зрителите, изричайки нецензурния израз още три пъти.

Ексцентричното му поведение му излезе скъпо, тъй като санкцията се равнява на приблизително 4320 паунда за всяко от общо седемте използвания на думата по време на интервюто.

От щаба на французина вече обявиха, че възнамеряват да обжалват наказанието, въпреки че шансовете глобата да бъде намалена или отменена изглеждат минимални.

Гошо Методиев

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