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Александър Зверев се класира за полуфиналите в Хале

  • 20 юни 2026 | 04:55
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Александър Зверев се класира за полуфиналите в Хале

Александър Зверев се класира за полуфиналите на тенис турнира АТП 500 на трева в Хале (Германия) с награден фонд 2 583 330 евро. Поставеният под номер 1 в схемата представител на домакините победи трудно квалификанта Рафаел Колиньон със 7:6 (10), 7:6 (2).

Шампионът от "Ролан Гарос" имаше нужда от два часа, за да се справи с белгиеца, възползвайки се от втория си мачбол. Двубоят премина без пробиви, а двамата тенисисти демонстрираха силен начален удар и записаха по 14 аса.

"Беше невероятен мач, в който се представихме на невероятно ниво. Двата сета можеше да отидат и в другата посока", заяви двукратният финалист Зверев след края на срещата.

На полуфиналите германецът ще играе срещу Тейлър Фриц. Петият в схемата американец се наложи с 6:7 (5), 7:6 (8), 7:6 (3) срещу сънародника си Бен Шелтън, трети в основната схема. В тайбрека на втората част Фриц спаси един мачбол и след това на свой ред приключи двубоя при първата си възможност след два часа и 47 минути.

Финалистът от миналия сезон Даниил Медведев приключи участието си в Хале. Руснакът загуби с 4:6, 7:6 (4), 4:6 срещу играещия с "уайлд кард" представител на домакините Даниел Алтмайер.

Съперник на германеца на полуфиналите в събота ще бъде Франсис Тиафо. Американецът елиминира поставения под номер 2 канадец Феликс Оже-Алиасим след 3:6, 6:3, 7:6 (12). Тиафо спаси три мачбола в тайбрека на третия сет и приключи двубоя от петата си възможност след повече от два часа и половина.

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Снимки: Imago

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