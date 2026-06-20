Томи Пол отстрани Давидович-Фокина на 1/4-финалите в Куинс Клъб

Томи Пол се класира за полуфиналите на тенис турнира на трева АТП 500 в Куинс Клъб в Лондон. Шампионът от 2024 година победи четвъртия в схемата Алехандро Давидович Фокина с 6:3, 7:6 (4).

Американецът, който е поставен номер 8, проби Фокина за 4:2 в първия сет, след което спокойно затвърди аванса си и поведе в двубоя.

Втората част на мача премина равностойно, но Пол победи в тайбрека със 7:4 и запази шансове да спечели втора титла на престижния турнир в английската столица.

На полуфиналите ще играят още Франсиско Серундоло и Юго Юмбер. Французинът Юмбер елиминира австралийския квалификант Ринки Хиджиката след лесен успех с 6:1, 6:2 и на полуфиналите ще се изправи срещу Томи Пол.

Преди това Юго Юмбер спаси четири мачбола в срещата си със сърбина Хамад Меджедович, побеждавайки драматично след обрат с 2:6, 7:6 (4), 7:6 (5). Двубоят между двамата се доигра в петък заради валежите от дъжд ден по-рано.

Седмият в схемата аржентински представител Серундоло се наложи в три сета със 7:6 (1), 3:6, 6:4 срещу участващия с "уайлд кард" Артър Фери (Великобритания). В следващата фаза Серундоло ще играе срещу Брандън Накашима, който по-рано днес победи Алекс де Минор (Австралия) със 7:5, 6:3.

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Снимки: Gettyimages