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Плишкова стигна до полуфиналите в Нотингам

  • 19 юни 2026 | 23:36
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Плишкова стигна до полуфиналите в Нотингам

Каролина Плишкова продължава на полуфиналите на тенис турнира на трева в Нотингам (Англия) с награден фонд от 283 347 долара. Финалистката от 2024 година победи със 7:5, 6:4 срещу Талия Гибсън от Австралия. Чехкинята постигна общо три пробива срещу Гибсън и приключи двубоя от първата си възможност след час и 32 минути на корта.

На полуфиналите Плишкова ще играе срещу своята сънародничка Мари Боузкова, четвърта в схемата, която се наложи със 7:5, 6:0 над представителката на домакините Татяна Мария.

Ема Наваро също продължава в предпоследната фаза от турнира в Берлин. Третата в схемата американка елиминира Джесика Манейро (Испания) със 7:6 (6), 6:2. Следващата съперничка на Наваро ще бъде Виктория Голубич. Швейцарката победи с 6:3, 2:6, 6:3 петата в схемата американка Ли А.

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Снимки: Imago

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