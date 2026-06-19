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Чехкиня затрудни Сабаленка в Берлин

  • 19 юни 2026 | 23:24
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Чехкиня затрудни Сабаленка в Берлин

Арина Сабаленка се класира за полуфиналите на тенис турнира на трева в германската столица Берлин с награден фонд 1.2 милиона евро. Лидерката в световната ранглиста се наложи трудно с 2:6, 7:6 (2), 6:4 Никола Бартункова.

20-годишната чехкиня победи в първия сет с 6:2 след два пробива, а във втория водеше с 4:0, но представителката на Беларус успя да се добере до тайбрек и 6:6. В решителния гейм Сабаленка победи със 7:2, след което направи три пробива в оспорваната трета част и спечели с 6:4 след третата възможност и 2 часа и 25 минути на корта.

На полуфиналите четирикратната шампионка от турнирите от Големия шлем ще се изправи срещу Джесика Пегула. Третата поставена американка се наложи със 7:6 (5), 7:6 (8) срещу своята сънародничка Медисън Кийс.

В другия полуфинал една срещу друга ще играят Линда Носкова и Александра Еала. Чехкинята, осма в основната схема, отстрани Паула Бадоса от Испания след 6:1, 6:3, докато представителката на Филипините победи шестата поставена украинка Елина Свитолина с 6:3, 6:4.

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Снимки: Imago

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