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Александър Донски отпадна на полуфиналите на двойки в Познан

  • 19 юни 2026 | 20:56
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Александър Донски отпадна на полуфиналите на двойки в Познан

Александър Донски отпадна полуфиналите на двойки на тенис турнира "Чалънджър 100" на клей в полския град Познан с награден фонд 160680 евро. Българинът и неговият партньор Андрю Паулсон (Чехия), поставени под номер 2 в схемата, загубиха драматично с 4:6, 7:6 (4), 7-10 срещу Серхио Горнес (Испания) и Шимон Валкув (Полша).

Българинът и чехът допуснаха пробив в деветия гейм на първата част, но успяха да изравнят след решителен тайбрек във втория, но след това загубиха със 7-10 в решителната част.

Донски заработи 36 точки за световната ранглиста при дуетите, в която заема 98-а позиция. В надпреварата на сингъл 27-годишният българин не успя да преодолее квалификациите.

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