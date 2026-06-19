Корентен Муте загуби почти всичките си пари от наградния фонд на Куинс Клъб заради ругатни в интервю

Френският тенисист Корентен Муте загуби почти цялото си възнаграждение от Куинс Клъб заради ругатни по време на телевизионно интервю по ВВС след мач. Той е глобен с 40 хиляди долара за думите си след победата над сънародника Джовани Перикар в първия кръг.

Муте, който загуби още следващия си мач срещу испанеца Алехандро Давидович Фокина, заслужи 43 хиляди долара за класирането си във втория кръг.

Световният номер 36 обясняваше за силния сервис на съперника си - 142 м/ч, когато използва първата ругатня, а предизвика смях в публика и Муте паузира. Той бе помолен от интервюиращата да не използва думата повече, а в отговора си той го направи още три пъти. Последва още един въпрос, но краят бе същият и французинът използва нецензурната дума общо седем пъти.

След инцидента Муте обясни в Инстаграм, че просто се е шегувал, а това се получи и той наистина разсмя публиката. Организаторите на Куинс Клъб обаче последваха правилника и наказаха Муте, който през 2022 бе изхвърлен от турнира в Аделаида заради подобни думи към главния съдия на мач с Ласло Джере.

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Снимки: Gettyimages