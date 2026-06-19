Елена Рибакина се оттегли от турнира в Бад Хомбург заради дискомфорт в бедрото

Елена Рибакина се оттегли от турнира по тенис за жени в Бад Хомбург заради контузия в бедрото, съобщават организаторите. Бившата номер 2 в света обяви решението си само ден след изненадващата загуба срещу 35-ата в света Александра Еала в Берлин Оупън.

Elena Rybakina withdraws from Bad Homburg due to hip discomfort:



“Unfortunately, I have to withdraw from Bad Homburg due to some discomfort in my right hip. I need to consult with my medical team and undergo further assessment before making any decisions about the next steps.… pic.twitter.com/Sa2QcjSLSt — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 19, 2026

"За съжаление, трябва да се оттегля от Бад Хомбург заради дискомфорт в дясното ми бедро. Нуждая се от консултация с медицинския ми екип, след което ще взема решение за следващите стъпки. Благодаря на всички за разбирането и за подкрепата", заяви тя, цитирана от Ройтерс.

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Рибакина, шампион на Уимбълдън от 2022 година, е в серия от три загуби в четири мача. Първата от тях бе срещу Юлия Стародубцева на "Ролан Гарос".

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Снимки: Gettyimages