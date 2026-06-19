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  3. Елена Рибакина се оттегли от турнира в Бад Хомбург заради дискомфорт в бедрото

Елена Рибакина се оттегли от турнира в Бад Хомбург заради дискомфорт в бедрото

  • 19 юни 2026 | 19:51
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Елена Рибакина се оттегли от турнира в Бад Хомбург заради дискомфорт в бедрото

Елена Рибакина се оттегли от турнира по тенис за жени в Бад Хомбург заради контузия в бедрото, съобщават организаторите. Бившата номер 2 в света обяви решението си само ден след изненадващата загуба срещу 35-ата в света Александра Еала в Берлин Оупън.

"За съжаление, трябва да се оттегля от Бад Хомбург заради дискомфорт в дясното ми бедро. Нуждая се от консултация с медицинския ми екип, след което ще взема решение за следващите стъпки. Благодаря на всички за разбирането и за подкрепата", заяви тя, цитирана от Ройтерс.

Рибакина отпадна във втория кръг в Берлин, Кийс и Пегула ще се сблъскат в третия кръг
Рибакина отпадна във втория кръг в Берлин, Кийс и Пегула ще се сблъскат в третия кръг

Рибакина, шампион на Уимбълдън от 2022 година, е в серия от три загуби в четири мача. Първата от тях бе срещу Юлия Стародубцева на "Ролан Гарос".

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Снимки: Gettyimages

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