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Анджелик Кербер ще дебютира като телевизионен коментатор на Уимбълдън

  • 19 юни 2026 | 17:21
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Анджелик Кербер ще дебютира като телевизионен коментатор на Уимбълдън

Бившата водачка в световната ранглиста в женския тенис Анджелик Кербер ще направи дебюта си като телевизионен коментатор на тазгодишното издание на "Уимбълдън", където спечели последната от трите си титли от Големия шлем преди осем години, пише ДПА.

38-годишната германка ще бъде част от екипа на Amazon Prime във втората седмица от турнира в Лондон, който ще се проведе между 29 юни и 12 юли, съобщиха организаторите.

"Нямам търпение да опитам нещо ново. Това, което ми харесва най-много в тази нова роля, е коментарът - перспективата, която сега се променя за мен. Очаквам да наблюдавам различните фази на играта малко по-отблизо, вместо като състезател на корта", заяви бившата тенисистка, която триумфира с титлата на на "Уимбълдън" през 2018 година.

Кербер има общо три трофея от Големия шлем, след като и спечели Откритите първенства на Австралия и на САЩ през 2016-а. През 2024-та тя се отказа от тениса след кратко завръщане след майчинство.

Другите нови членове на екипа на Amazon Prime са бившият номер 2 при мъжете Томи Хаас (Германия) и капитанът на германския отбор за Купа "Дейвис" от края на 80-те и началото на 90-те Патрик Кюнен.

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