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Първи WTA 125 полуфинал за Елизара Янева и място в квалификациите на Уимбълдън

  • 19 юни 2026 | 17:11
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Първи WTA 125 полуфинал за Елизара Янева и място в квалификациите на Уимбълдън

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева се класира за първи път в кариерата си за полуфинал на сингъл на турнир по тенис от сериите WТА 125.  19-годишната състезателка осъществи обрат срещу Екатерине Горгодзе (Грузия) и спечели срещата с 2:6, 6:1, 6:2 за 2:13 часа на надпреварата на клей в Бреша (Италия) с награден фонд 115 хиляди долара.

След размяна на ранни пробиви бившата номер 108 в световната ранглиста Горгодзе пое инициативата и със серия от четири поредни гейма стигна до успеха в първия сет. Във втората част Янева доминираше и даде само гейм на съперничката си, а след равностойно начало на третия сет българката взе четири поредни гейма, за да триумфира.

Така тя заработи 4608 евро и 49 точки за световната ранглиста, в която сега заема 229-ата позиция, но от понеделник ще доближи първите 200 и ще подобри с около 20 места рекордното си класиране, което до този момент е 222-о място.

В спора а класиране на финала тя ще се изправи утре срещу победителката от мача между четвъртата поставена Маяр Шериф (Египет) и шестата поставена Тянцоа Ражаона (Франция).

Междувременно стана ясно, че Янева ще участва в квалификациите на „Уимбълдън". Това ще бъде дебют за българката на Откритото първенство на Великобритания и второ участие в квалификациите на турнир от Големия шлем след „Ролан Гарос".

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