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Лични причини спират Стан Вавринка за турнира в Майорка

  • 19 юни 2026 | 15:39
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Лични причини спират Стан Вавринка за турнира в Майорка

Швейцарецът Стан Вавринка обяви, че ще пропусне турнира по тенис в Майорка (Испания) поради лични причини.

"Съжалявам да обявя, че няма да мога да участвам поради лични причини. Наистина бях нетърпелив да играя в Майорка. Пристигнах рано с екипа ми, за да тренирам, но за съжаление няма да мога да участвам", коментира 41-годишният Вавринка в изявление.

"Надявам се, че в бъдеще ще мога да се върна да играя демонстративен мач в Майорка", добави швейцарският тенисист, който предстои да приключи състезателната си кариерата в края на годината.

Надпреварата от сериите АТР 250 с награден фонд 612 620 евро ще се проведе от 21 до 27 юни.

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