Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Националите за Купа "Дейвис" пожедат родното участие на "Чалънджър" в Пловдив

Националите за Купа "Дейвис" пожедат родното участие на "Чалънджър" в Пловдив

  • 19 юни 2026 | 15:21
  • 360
  • 1
Националите за Купа "Дейвис" пожедат родното участие на "Чалънджър" в Пловдив

Националите на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров, Илиян Радулов, Александър Василев, Александър Донски и Янаки Милев ще поведат българското участие на турнира на клей от сериите „Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд от 56 700 евро. Надпреварата започва в неделя на кортовете на ТК „Локомотив".

Пьотр Нестеров и Димитър Кузманов си осигуриха място директно в основната схема по ранкинг, а с „уайлд кард" от Българската федерация по тенис ще участват Илиян Радулов, Александър Василев и Янаки Милев.

За квалификациите по ранкинг се класира Анас Маздрашки, а „уайлд кард" от БФТ получиха още Александър Донски, Димитър Кисимов, Виктор Марков и Александър Толев.

Седем българи ще участват и в турнира на двойки. По ранкинг място в схемата имат Александър Донски, Янаки Милев и Пьотр Нестеров, а с „уайлд кард" ще играят Илиян Радулов, Александър Василев, Антъни Генов и Алекс Генчев.

В неделя от 9:30 часа ще се състои официалното откриване на турнира, а веднага след това ще започнат срещите от квалификациите. Организаторите ще направят всичко възможно двубоите с участието на водещите български тенисисти да не започват преди 16:00 часа, за да могат повече любители на тениса да наблюдават мачовете на живо.

Входът за всички срещи е свободен.

Българската федерация по тенис отправя покана към всички тенис клубове и любители на спорта да посетят турнира и да подкрепят българските национали. Надпреварата предоставя отлична възможност подрастващите тенисисти да се докоснат до едни от най-добрите ни състезатели и да наблюдават отблизо тенис на високо международно ниво.

Основна цел при организирането на турнира е да се даде шанс на българските национали и най-добрите ни тенисисти да играят силни международни мачове, да натрупат ценен опит и да спечелят точки за световната ранглиста.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Зверев продължава напред в Хале

Зверев продължава напред в Хале

  • 19 юни 2026 | 07:18
  • 836
  • 0
Томи Пол и Алехандро Давидович Фокина продължават напред на турнира в Лондон

Томи Пол и Алехандро Давидович Фокина продължават напред на турнира в Лондон

  • 19 юни 2026 | 06:52
  • 632
  • 0
Рибакина отпадна във втория кръг в Берлин, Кийс и Пегула ще се сблъскат в третия кръг

Рибакина отпадна във втория кръг в Берлин, Кийс и Пегула ще се сблъскат в третия кръг

  • 19 юни 2026 | 06:28
  • 1305
  • 0
Иван Иванов победи Дан Еванс на демонстративен турнир в Нотингам

Иван Иванов победи Дан Еванс на демонстративен турнир в Нотингам

  • 19 юни 2026 | 03:25
  • 2736
  • 0
Ралица Александрова и Валерия Гърневска са полуфиналистки на двойки на турнира W50 в Хасково

Ралица Александрова и Валерия Гърневска са полуфиналистки на двойки на турнира W50 в Хасково

  • 18 юни 2026 | 20:40
  • 878
  • 0
Пьотр Нестеров отпадна на четвъртфиналите в Милано

Пьотр Нестеров отпадна на четвъртфиналите в Милано

  • 18 юни 2026 | 16:57
  • 527
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Васил Божков поиска официално над 5 млн. евро от Левски

Васил Божков поиска официално над 5 млн. евро от Левски

  • 19 юни 2026 | 15:18
  • 24648
  • 178
Лига на нациите: България 0:0 Канада! Следете мача ТУК!

Лига на нациите: България 0:0 Канада! Следете мача ТУК!

  • 19 юни 2026 | 16:09
  • 2649
  • 2
Цварц вече тренира с ЦСКА, получи специално посрещане

Цварц вече тренира с ЦСКА, получи специално посрещане

  • 19 юни 2026 | 14:09
  • 11802
  • 35
Унгарци купиха Пламен Андреев от Фейенорд

Унгарци купиха Пламен Андреев от Фейенорд

  • 19 юни 2026 | 10:20
  • 23763
  • 42
Меси остава на Световното въпреки семейните проблеми

Меси остава на Световното въпреки семейните проблеми

  • 19 юни 2026 | 11:24
  • 18288
  • 22
Шампионът Арсенал и Ман Юнайтед стартират срещу новаци, Ливърпул с труден тест (вижте цялата програма)

Шампионът Арсенал и Ман Юнайтед стартират срещу новаци, Ливърпул с труден тест (вижте цялата програма)

  • 19 юни 2026 | 12:37
  • 12441
  • 17